Лавров и Зариф проведут встречу в Москве

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф 2 сентября проведут переговоры в Москве и обсудят Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

Как ожидается, стороны обсудят широкий круг вопросов сотрудничества между Москвой и Тегераном, в том числе торгово-экономическую кооперацию.

«Особое внимание стороны имеют в виду уделить международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане», — заявили в МИД.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что ситуация в Персидском заливе подошла к опасной черте, и призвал не допустить дальнейшей эскалации в регионе.