Лавров призвал не допустить военного столкновения в Персидском заливе

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания совета глав МИД стран — членов БРИКС в Рио-де-Жанейро заявил, что ситуация в Персидском заливе подошла к опасной черте, и призвал не допустить дальнейшей эскалации в регионе.

Лавров отметил, что выход США из СВПД и ввод Вашингтоном односторонних санкций в отношении Ирана привели к ухудшению ситуации на Ближнем Востоке.

«Антииранские шаги привели к резкой эскалации напряжённости в зоне Персидского залива. Развитие событий подошло к опасной черте, чреватой рисками развития крупномасштабного военного столкновения», — сказал он.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что Россия призывает все стороны отказаться от эскалации ситуации в регионе.

Он также посоветовал Франции, Германии и Великобритании осознать свои обязательства по ядерной сделке и не возлагать ответственность за договор только на Иран.

Кроме того, Лавров напомнил о концепции коллективной безопасности, которую предлагает Россия для урегулирования ситуации в Персидском заливе.

Ранее Помпео рассказал, что Вашингтон предложил европейским и некоторым азиатским странам присоединиться к коалиции по поддержанию безопасности в Ормузском проливе.

В свою очередь, лидер Ирана Хасан Рухани заявил, что не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе.