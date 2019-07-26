Лавров призвал не допустить военного столкновения в Персидском заливе
- Reuters
Лавров отметил, что выход США из СВПД и ввод Вашингтоном односторонних санкций в отношении Ирана привели к ухудшению ситуации на Ближнем Востоке.
«Антииранские шаги привели к резкой эскалации напряжённости в зоне Персидского залива. Развитие событий подошло к опасной черте, чреватой рисками развития крупномасштабного военного столкновения», — сказал он.
Министр иностранных дел России подчеркнул, что Россия призывает все стороны отказаться от эскалации ситуации в регионе.
Он также посоветовал Франции, Германии и Великобритании осознать свои обязательства по ядерной сделке и не возлагать ответственность за договор только на Иран.
Кроме того, Лавров напомнил о концепции коллективной безопасности, которую предлагает Россия для урегулирования ситуации в Персидском заливе.
Ранее Помпео рассказал, что Вашингтон предложил европейским и некоторым азиатским странам присоединиться к коалиции по поддержанию безопасности в Ормузском проливе.
В свою очередь, лидер Ирана Хасан Рухани заявил, что не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе.