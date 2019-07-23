МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

Министерство иностранных дел России представило Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Концепцию представили аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, «пятёрки» постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.

Как отметили в МИД, в основу положены принципы поэтапности, многосторонности и неукоснительного соблюдения международного права, в частности, Устава ООН и резолюции Совета Безопасности.

«Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона», — указали в министерстве.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что нынешняя ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта.