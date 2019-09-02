Зариф сообщил о планах обсудить с Лавровым Ближний Восток
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«Помимо двусторонних вопросов, мы также обсудим региональные проблемы — Сирию, по которой необходимо согласование, по Йемену также нужна координация, а также обсудим агрессию сионистского режима в регионе», — цитирует РИА Новости Зарифа.
Ранее сообщалось, что Лавров и Зариф 2 сентября проведут переговоры в Москве и обсудят Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.
Как ожидается, стороны обсудят широкий круг вопросов сотрудничества между Москвой и Тегераном, в том числе торгово-экономическую кооперацию.