В МИД России назвали реальной перспективу развала СВПД

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что перспектива полного развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реальна.

«В принципе, вполне реально просматривается перспектива полного разрушения сделки в обозримом будущем, что не отвечало бы интересам даже Соединённых Штатов, судя по тому, как они озабоченно воспринимают шаги Ирана по сокращению выполнения обязательств», — приводит Интерфакс слова Ульянова.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Франция, Германия и Великобритания не выполняют свои обязательства по соблюдению условий ядерной сделки без одобрения США.

Также Зариф заявил, что Тегеран готов к продолжению переговоров по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).