Зариф раскритиковал действия евротройки по соблюдению ядерной сделки

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Франция, Германия и Великобритания не выполняют свои обязательства по соблюдению условий ядерной сделки без одобрения США.

«Беспомощность евротройки в вопросах выполнения своих обязательств (по ядерной сделке. — RT) без одобрения США была очевидна с мая 2018 года», — написал он в Twitter.

По словам дипломата, Франция, Германия и Великобритания подражают США, повторяя абсурдные требования и запросы, которые несовместимы с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Ранее Зариф заявил, что Тегеран готов к продолжению переговоров по сохранению СВПД.

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