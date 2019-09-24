Зариф раскритиковал действия евротройки по соблюдению ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Франция, Германия и Великобритания не выполняют свои обязательства по соблюдению условий ядерной сделки без одобрения США.

«Беспомощность евротройки в вопросах выполнения своих обязательств (по ядерной сделке. — RT) без одобрения США была очевидна с мая 2018 года», — написал он в Twitter.

E3's paralysis in fulfilling their obligations w/o US permission has been clear since May 2018.



Solution to this deficiency: mustering will to forge independent path—not parroting absurd US claims & requests INCONSISTENT with JCPOA.



No new deal before compliance w/ current one. — Javad Zarif (@JZarif) September 23, 2019

По словам дипломата, Франция, Германия и Великобритания подражают США, повторяя абсурдные требования и запросы, которые несовместимы с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Ранее Зариф заявил, что Тегеран готов к продолжению переговоров по сохранению СВПД.