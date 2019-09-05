«Поскольку не достигли результатов»: Иран объявил о третьем этапе сокращения обязательств по ядерной сделке

Иран с 6 сентября перейдёт к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке. Об этом заявил президент страны Хасан Рухани. Он отметил, что этот шаг касается только мирной программы и сотрудничество с МАГАТЭ продолжится. При этом глава ближневосточного государства подчеркнул, что Тегеран будет готов вернуться к соблюдению СВПД, если получится достичь соглашения в формате «4 + 1» — с участниками договора за исключением США. По мнению экспертов, Иран вынужден пойти на сокращение обязательств из-за несоблюдения европейскими странами своей части сделки. Политика давления со стороны США ставит под угрозу систему нераспространения ядерного оружия, подчёркивают аналитики.

Иран с 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке. Об этом заявил президент исламской республики Хасан Рухани.

«Поскольку мы не достигли желаемых результатов, третий шаг предпримем послезавтра», — сказал он в среду, 4 сентября.

Рухани подчеркнул, что деятельность в рамках третьего этапа будет мирной, а сотрудничество с МАГАТЭ продолжится. Однако другие члены ядерной сделки должны вернуться к исполнению соглашения в течение двух месяцев.

Также по теме «Будет жёстче, чем первые два»: Иран предупредил ЕС о готовности к третьему сокращению обязательств по ядерной сделке Иран готов перейти к третьему этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке, если к 5 сентября европейские страны не примут...

«В любом случае мы даём ещё два месяца странам «4 + 1» (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия. — RT). Если сможем достичь соглашения, тогда мы, возможно, вернёмся к условиям СВПД», — подчеркнул Рухани.

Тегеран был вынужден пойти на этот шаг из-за несоблюдения европейскими государствами условий сделки, отметила старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова.

«Спровоцировало то, что те предложения, которые сделали страны Европы, не удовлетворяют Иран, потому что не решают ни одной проблемы, связанной с отменой финансовых и экономических санкций, в первую очередь санкций в отношении продажи нефти. Поскольку это решение не принято, то должен быть, как и обещал Иран, следующий шаг», — сказала она.

Первые два этапа

Напомним, Иран сокращает свои обязательства, предусмотренные по Совместному всеобъемлющему плану действий — договору, заключённому между исламской республикой с одной стороны и Россией, США, Китаем, Францией, Великобританией и Германией — с другой.

Согласно документу, Иран отказывается от ядерной программы, а в обмен против него ослабляются санкции. Однако в мае 2018 года США заявили, что исламская республика якобы продолжает разработки в ядерной сфере. Несмотря на то что МАГАТЭ фиксировало соблюдение Тегераном сделки, Вашингтон заявил об одностороннем выходе из СВПД и усилил санкционное давление против ближневосточной страны. Это решение было осуждено остальными участниками соглашения.

В годовщину этого решения, 8 мая 2019 года, Иран приступил к первому этапу сокращения своих обязательств, касающихся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды. В июле страна перешла ко второму этапу, увеличив обогащение урана. 2 сентября представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран в течение двух суток может начать производство урана, обогащённого на 20%.

«Если Иран примет такое решение, они смогут возобновить производство обогащённого до 20% ядерного топлива за один-два дня», — заявил он.

Отметим, что в Иране отмечали готовность вернуться к соблюдению СВПД, если остальные стороны также будут верны своим обязательствам.

Роль Европы в СВПД

Тегеран неоднократно подчёркивал, что вынужден идти на такие шаги в связи с нарушением СВПД со стороны других участников — из-за американских санкций европейские государства практически прекратили экономические отношения с Ираном.

Франция, Германия и Великобритания разработали систему расчётов INSTEX, которая должна позволить обходить американские санкции. По ней даже прошли первые контракты. Однако она так и не была использована для покупки иранской нефти — главного экспортного товара исламской республики. В связи с этим Тегеран констатировал, что европейские государства не исполняют свои обязательства.

Для сохранения СВПД необходимо, чтобы европейские страны перешли к реальному соблюдению ядерной сделки, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Когда тебе вместо обязательств предлагают слова — это неправильно. Никто не будет прислушиваться к словам, когда за ними нет никаких действий. Я думаю, что европейцы, если они хотят чего-то добиться в отношениях с Ираном, должны понимать, что торговля с ним — это не опциональная вещь, а обязательная», — сказал он RT.

Давление Вашингтона

При этом США продолжают усиливать санкционное давление на Иран. Так, в среду, 4 сентября, американский Минфин сообщил о расширении ограничений — в санкционный список вошли более 20 человек и компаний, а также несколько танкеров. Среди них были граждане и организации третьих стран — Индии, ОАЭ, Сингапура, Сирии и других.

«Иран продолжает предпринимать провокационные действия, направленные на дестабилизацию региона и мира в целом. Меры Минфина против этой обширной энергетической сети ясно дают понять, что те, кто покупает иранскую нефть, напрямую поддерживают иранское военное и террористическое подразделение, силы «Аль-Кудс», — заявил Стивен Мнучин, глава Минфина США.

«Аль-Кудс» — силы спецназначения Корпуса стражей Исламской революции Ирана, который США поместили в категорию «террористические организации».

Также по теме Неформатный диалог: как политика США исключает для Тегерана возможность двусторонних переговоров с Вашингтоном Иранский президент Хасан Рухани исключил возможность проведения двусторонней встречи с США. При этом он заявил, что Вашингтон...

Вашингтон рассматривает давление на Тегеран как способ создания условий для переговоров. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. По его словам, ужесточение санкций, «как показывает история, приводит к тому, что Иран возвращается к переговорам».

«Мы ввели сегодня санкции. Скоро будут введены ещё санкции. Мы не знаем, как объяснить ещё понятней, что мы привержены этой кампании по оказанию максимального давления и не стремимся предоставлять какие-либо исключения», — подчеркнул Хук.

При этом, по словам дипломата, президент США Дональд Трамп «хочет договориться о новой и лучшей сделке». Отметим, что в Иране допускали возможность проведения переговоров с Соединёнными Штатами, но при условии снятия санкций. Трамп заявил, что это неприемлемо.

«Они говорят, что (не приступят к переговорам. — RT), пока мы не пойдём на ряд вещей, таких как снятие санкций. Но этого не произойдёт. Они не сказали таким образом, как вы это сформулировали, но конечная цель одинакова. Этого не произойдёт», — сказал президент США.

Сложившаяся ситуация угрожает глобальной системе нераспространения ядерного оружия, считает Фёдорова.

«Это настораживает, потому что если развитие событий будет идти таким образом — по пути нагнетания напряжённости между Ираном и Западом, то в конце концов СВПД окажется не только под угрозой — окажется невыполнимым. А это может привести, в свою очередь, к тому, что режим нераспространения ядерного оружия окажется тоже под угрозой, что очень опасно», — подчеркнула она.

При этом давление, которое оказывает Вашингтон, потенциально может привести к вооружённому конфликту, допустил Брутер.