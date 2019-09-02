Выступление Лаврова перед студентами и преподавателями МГИМО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО по случаю начала нового учебного года. RT ведёт прямую трансляцию,

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