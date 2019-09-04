Минфин США расширил санкции против Ирана

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Министерство финансов США объявило о расширении санкций против Ирана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского Минфина.
Минфин США расширил санкции против Ирана
  • © The Washington Post
  • Gettyimages.ru

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло меры против крупной транспортной сети, которая оказывает финансовую поддержку Корпусу стражей Исламской революции и террористам «Хезболлы», — говорится в сообщении.

В Минфине заявили, что с помощью этой транспортной сети иранская сторона якобы за год экспортировала нефть на сотни миллионов долларов.

Санкции также введены против 16 юридических лиц и 10 физических лиц, в том числе граждан Ирана, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и Ливана. Также под санкции подпал ряд нефтяных танкеров.

Ранее Вашингтон ввёл санкции против Иранского космического агентства.

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