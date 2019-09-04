Минфин США расширил санкции против Ирана

Министерство финансов США объявило о расширении санкций против Ирана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского Минфина.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло меры против крупной транспортной сети, которая оказывает финансовую поддержку Корпусу стражей Исламской революции и террористам «Хезболлы», — говорится в сообщении.

В Минфине заявили, что с помощью этой транспортной сети иранская сторона якобы за год экспортировала нефть на сотни миллионов долларов.

Санкции также введены против 16 юридических лиц и 10 физических лиц, в том числе граждан Ирана, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и Ливана. Также под санкции подпал ряд нефтяных танкеров.

Ранее Вашингтон ввёл санкции против Иранского космического агентства.