Минфин США расширил санкции против Ирана
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«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло меры против крупной транспортной сети, которая оказывает финансовую поддержку Корпусу стражей Исламской революции и террористам «Хезболлы», — говорится в сообщении.
В Минфине заявили, что с помощью этой транспортной сети иранская сторона якобы за год экспортировала нефть на сотни миллионов долларов.
Санкции также введены против 16 юридических лиц и 10 физических лиц, в том числе граждан Ирана, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и Ливана. Также под санкции подпал ряд нефтяных танкеров.
Ранее Вашингтон ввёл санкции против Иранского космического агентства.