«Будет жёстче, чем первые два»: Иран предупредил ЕС о готовности к третьему сокращению обязательств по ядерной сделке

Иран готов перейти к третьему этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке, если к 5 сентября европейские страны не примут необходимые меры по выполнению условий соглашения. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел исламской республики. В ведомстве подчеркнули, что новый шаг по отказу от СВПД «будет жёстче, чем первый и второй». Эксперты отмечают, что Тегеран не заинтересован в разрушении договора, однако не видит конкретных действий по его спасению со стороны Европы после того, как США в одностороннем порядке вышли из сделки.

В четверг, 5 сентября, Иран намерен перейти к третьему этапу приостановки выполнения части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), касающихся ядерной программы ИРИ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави, третья стадия сокращения обязательств уже подготовлена. При этом она станет гораздо жёстче, чем первый и второй шаги в этом направлении.

«Если к четвергу (5 сентября. — RT) европейские страны не примут необходимые меры, мы направим им письмо, опираясь на вынесенное 7 мая решение, и объявим о реализации третьего этапа», — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, Тегеран никогда не выходил из переговоров и всегда указывал на готовность придерживаться условий ядерной сделки. При этом дипломат пояснил, что если страны Европы начнут выполнять свои обязательства, то Иран отреагирует зеркальным образом. В этой связи в Париж направляется делегация экономических специалистов под руководством замглавы МИД Аббаса Аракчи.

«Тегеран будет удовлетворён, если они выполнят свои обязательства. В противном случае мы перейдём к осуществлению третьего этапа», — пояснил Зариф.

В конце июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам заседания совместной комиссии по иранской ядерной сделке предупреждал, что Иран в первую декаду сентября намеревается продолжить отказ от собственных обязательств. При этом он указывал, что, несмотря на призывы России, Китая, Великобритании, Франции и Германии отказаться от этого шага, такое развитие событий выглядит «совершенно нереалистичным» без предоставления каких-либо дополнительных условий.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

© Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Напомним, что в мае 2018 года США вышли из СВПД, который был утверждён Советом Безопасности ООН в 2015 году. К тому же администрация Дональда Трампа возобновила действие санкций против Ирана.

Спустя год власти Тегерана объявили о начале процедуры по частичному прекращению выполнения своих обязательств по ядерной сделке. Сначала иранские власти приостановили на 60 дней продажу излишка обогащённого урана и тяжёлой воды, которые по условиям соглашения должны были продавать за рубеж. По истечении этого срока США так и не вернулись к исполнению СВПД. В этой связи в июле исламская республика начала второй этап, который заключается в том, что Иран приступил к обогащению урана выше уровня в 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Работа механизма INSTEX

Как заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, многое в этом вопросе будет зависеть от созданного европейскими странами механизма по расчётам с Ираном — INSTEX.

«Заместитель министра иностранных дел Ирана едет в Париж. Очевидно, они должны понять позицию друг друга. Система расчёта, как я понимаю, не заработала должным образом. Европейцы не торопятся, значит, у Ирана есть вполне обоснованные вопросы. Мы посмотрим, как пройдут переговоры, на данный момент я бы не был излишне оптимистичен», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в ходе предстоящих переговоров обе стороны ожидают друг от друга предоставления соответствующих гарантий.

«США же будут, как обычно, реагировать резко, но в данном случае от европейцев зависит именно основа дальнейших действий. И если Иран будет видеть, что механизм расчёта и механизм торговли нефтью существуют, то острота вопроса спадёт сама с собой. А если его не будет, то напряжённость будет дальше накапливаться», — подчеркнул он.

В свою очередь, как отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян, Иран заранее предупреждал, что вынужден пойти на такие шаги, поскольку другие участники СВПД не выполняют свои обязательства.

«Такой пошаговый выход объясняется тем, что Тегеран ожидает действенных шагов от Евросоюза. С американской стороны можно ожидать реакцию «нам всё равно», а со стороны Европы — сожалений, что сделка разваливается, публичных обвинений. Конечно, это не то, что нужно Тегерану. Там хотят конкретных шагов по спасению сделки со стороны ЕС, по защите от американских санкций. ЕС уже предложил специальный механизм по проведению платежей Тегерану, который не должен быть подконтрольным американским санкциям. Посмотрим, как он будет работать», — пояснил собеседник RT.