Госдеп: США продолжат давление на Иран для изменения его политики

Соединённые Штаты продолжат оказывать максимальное санкционное давление на Иран для того, чтобы обеспечить возвращение Тегерана к процессу переговоров и изменить политику страны, заявили в Госдепартаменте США.

«Как показывает история (ужесточение санкций. — RT), приводит к тому, что Иран возвращается к переговорам... Что мы действительно должны увидеть, так это перемены в поведении Ирана», — приводит ТАСС заявление спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука в ходе брифинга.

В Госдепартаменте подчеркнули, что Вашингтон намерен усилить санкции против Тегерана.

«Скоро будут введены ещё санкции. Мы не знаем, как объяснить ещё понятней то, что мы привержены этой кампании по оказанию максимального давления (на Иран. — RT) и мы не стремимся предоставлять какие-либо исключения», — отметил дипломат.

При этом он заявил, что американский президент Дональд Трамп готов к переговорам с Ираном.

«Президент хочет договориться о новой и лучшей сделке... Он очень открыт ряду вариантов», — добавил Хук.

Ранее Министерство финансов США расширило санкции против транспортной сети Ирана, нефтяных танкеров, а также 16 юридических и 10 физических лиц, среди которых граждане Ирана, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и Ливана.

3 сентября Вашингтон ввёл санкции против Иранского космического агентства.