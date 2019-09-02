Лавров заявил о попытках США спровоцировать Иран

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Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом отметил, что США продолжают предпринимать откровенные попытки спровоцировать Иран.
Лавров заявил о попытках США спровоцировать Иран
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Наши американские партнёры при поддержке некоторых своих региональных союзников откровенно пытаются спровоцировать Иран», — заявил российский министр.

Он подчеркнул, что после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе Вашингтон продолжает требовать от Тегерана неукоснительного соблюдения всех обязательств сделки.

«СВПД — это очень деликатный баланс интересов, обязательств и компромиссов. Он не может быть разобран на части, когда одна часть подлежит выполнению, а вторая — необязательная. Это абсолютно исключено», — уточнил Лавров.

При этом глава МИД России заявил о солидарности с позицией Ирана, который принял решение в ответ на действия США приостановить часть своих обязательств по ядерному соглашению.

«Эти шаги являются прямым следствием неприемлемых действий США по отношению к важнейшему документу, который был одобрен Советом Безопасности ООН», — заключил он.

Ранее Зариф заявил о недопустимости пересмотра СВПД, который может стать «открытием ящика Пандоры».

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по СВПД реакцией на агрессивный прессинг США в отношении Ирана.

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