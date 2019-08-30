Главы МИД Британии, Германии и Франции обсудят Иран
Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании.
«Наши обсуждения будут основываться на динамике позитивных переговоров G7 по Ирану, поскольку мы стремимся снизить напряжённость», — заявил Рааб.
Он отметил, что «ядерное соглашение является единственным соглашением, которое не позволяет Ирану получить ядерное оружие».
«Мы продолжим вместе работать над тем, чтобы Иран в полной мере выполнял соглашение. Нам также необходима максимально широкая международная поддержка по борьбе с угрозами международному мореплаванию в Ормузском проливе», — добавил глава британского МИД.
Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что её страна выступает за обеспечение сдерживающего военного присутствия в Ормузском проливе.