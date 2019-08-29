Франция выступила за присутствие военных из ЕС в Ормузском проливе
- Reuters
«Мы не хотим участвовать в мерах по сопровождению судов. Но в то же время мы выступаем за то, чтобы обеспечить в регионе сдерживающее военное присутствие», — цитирует ТАСС главу оборонного ведомства Франции.
По словам Парли, развёртывание военной техники не должно помешать свободе навигации в Ормузском проливе. Министр также напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает идею деэскалации напряжённости в регионе.
Ранее ВМФ Великобритании сообщили, что эсминец HMS Defender будет обеспечивать безопасность передвижения торговых судов Британии в Ормузском проливе.
Кроме того, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна присоединится к США в деле обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.