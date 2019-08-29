Франция выступила за присутствие военных из ЕС в Ормузском проливе

Короткая ссылка
Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что её страна выступает за обеспечение сдерживающего военного присутствия в Ормузском проливе.
Франция выступила за присутствие военных из ЕС в Ормузском проливе
  • Reuters

«Мы не хотим участвовать в мерах по сопровождению судов. Но в то же время мы выступаем за то, чтобы обеспечить в регионе сдерживающее военное присутствие», — цитирует ТАСС главу оборонного ведомства Франции.

По словам Парли, развёртывание военной техники не должно помешать свободе навигации в Ормузском проливе. Министр также напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает идею деэскалации напряжённости в регионе.

Ранее ВМФ Великобритании сообщили, что эсминец HMS Defender будет обеспечивать безопасность передвижения торговых судов Британии в Ормузском проливе.

Кроме того, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна присоединится к США в деле обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить