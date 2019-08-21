Австралия присоединится к миссии США в Ормузском проливе

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна присоединится к США в деле обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и направит ограниченный военный контингент в Персидский залив.

«Нам нужно внести вклад в международную миссию по сохранению мира и безопасного судоходства в Ормузском проливе», — цитирует ТАСС Моррисона.

Он отметил, что через пролив проходит около 25% нефти, поставляемой в Австралию.

Также сообщается, что в рамках военной миссии в Персидский залив будет направлен один военный корабль, самолет наблюдения и ограниченный контингент из 200 солдат и офицеров австралийской армии.

6 августа Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе.