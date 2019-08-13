Британия направила ещё один военный корабль в Ормузский пролив

Ещё один британский военный корабль HMS Kent, базирующийся в Портсмуте, был направлен в Персидский залив для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе и обеспечения безопасности в регионе.

Как говорится в сообщении британского ВМФ, HMS Kent будет выполнять задачи вместе с союзниками из США и сфокусируется на антитеррористических мерах и противостоянии контрабанде.

Помимо этого, HMS Kent будет вместе с другим военным кораблём, HMS Montrose, сопровождать британские суда в Ормузском проливе.

Также сообщается, что ещё один корабль, HMS Defender, направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Ранее Великобритания объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе.