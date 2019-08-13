Британия направила ещё один военный корабль в Ормузский пролив
- Reuters
Как говорится в сообщении британского ВМФ, HMS Kent будет выполнять задачи вместе с союзниками из США и сфокусируется на антитеррористических мерах и противостоянии контрабанде.
Помимо этого, HMS Kent будет вместе с другим военным кораблём, HMS Montrose, сопровождать британские суда в Ормузском проливе.
Также сообщается, что ещё один корабль, HMS Defender, направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Ранее Великобритания объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе.