Британия направила ещё один военный корабль в Ормузский пролив

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Ещё один британский военный корабль HMS Kent, базирующийся в Портсмуте, был направлен в Персидский залив для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе и обеспечения безопасности в регионе.
Британия направила ещё один военный корабль в Ормузский пролив
  • Reuters

Как говорится в сообщении британского ВМФ, HMS Kent будет выполнять задачи вместе с союзниками из США и сфокусируется на антитеррористических мерах и противостоянии контрабанде. 

Помимо этого, HMS Kent будет вместе с другим военным кораблём, HMS Montrose, сопровождать британские суда в Ормузском проливе. 

Также сообщается, что ещё один корабль, HMS Defender, направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Ранее Великобритания объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе

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