Министры обороны стран ЕС обсудят ситуацию в Ормузском проливе

Короткая ссылка
Обеспечение безопасности морского судоходства, в том числе в Ормузском проливе, будет одной из тем на неформальных переговорах министров обороны стран Европейского союза в Хельсинки.
Министры обороны стран ЕС обсудят ситуацию в Ормузском проливе
  • Reuters

«В наших интересах обеспечить безопасность и свободу судоходства морских путей, включая Ормузский пролив, это очевидно», — цитирует РИА Новости верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини.

Также министры планируют обсуждение таких тем, как гибридные угрозы, влияние новых технологий и климата на безопасность.

Ранее американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на полях саммита «Большой семёрки» обсудили противодействие Ирану.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить