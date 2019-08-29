Министры обороны стран ЕС обсудят ситуацию в Ормузском проливе
- Reuters
«В наших интересах обеспечить безопасность и свободу судоходства морских путей, включая Ормузский пролив, это очевидно», — цитирует РИА Новости верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини.
Также министры планируют обсуждение таких тем, как гибридные угрозы, влияние новых технологий и климата на безопасность.
Ранее американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на полях саммита «Большой семёрки» обсудили противодействие Ирану.