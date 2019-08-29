Министры обороны стран ЕС обсудят ситуацию в Ормузском проливе

Обеспечение безопасности морского судоходства, в том числе в Ормузском проливе, будет одной из тем на неформальных переговорах министров обороны стран Европейского союза в Хельсинки.

Reuters

«В наших интересах обеспечить безопасность и свободу судоходства морских путей, включая Ормузский пролив, это очевидно», — цитирует РИА Новости верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. Также министры планируют обсуждение таких тем, как гибридные угрозы, влияние новых технологий и климата на безопасность. Ранее американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на полях саммита «Большой семёрки» обсудили противодействие Ирану.