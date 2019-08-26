Трамп и премьер Австралии обсудили на саммите G7 противодействие Ирану
- Reuters
Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Президент и премьер-министр обсудили общие вызовы в сфере дипломатии и безопасности, включая совместные усилия по денуклеаризации Корейской Народной Демократической Республики и противодействие враждебным действиям Ирана», — приводит заявление РИА Новости.
Трамп также выразил благодарность главе австралийского правительства за решение вступить в коалицию США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Ранее Трамп заявил, что отказался от встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях G7, так как это было преждевременно.
Зариф прилетел в Биарриц вечером 25 августа и провёл переговоры с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, а также лидером Франции Эммануэлем Макроном.