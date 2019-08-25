Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
- Reuters
Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана.
«Визит Зарифа в Биарриц состоялся по приглашению французской стороны для обсуждения ядерного соглашения. Он не встретится с делегацией США», — приводит агентство слова представителя.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что члены G7 выступают против появления ядерного оружия у Ирана.
Зариф, в свою очередь, отмечал, что Тегеран выступает против пересмотра ядерной сделки.