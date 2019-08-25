Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию

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Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
  • Reuters

Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

«Визит Зарифа в Биарриц состоялся по приглашению французской стороны для обсуждения ядерного соглашения. Он не встретится с делегацией США», — приводит агентство слова представителя.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что члены G7 выступают против появления ядерного оружия у Ирана.

Зариф, в свою очередь, отмечал, что Тегеран выступает против пересмотра ядерной сделки.

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