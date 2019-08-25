Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).

Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

«Визит Зарифа в Биарриц состоялся по приглашению французской стороны для обсуждения ядерного соглашения. Он не встретится с делегацией США», — приводит агентство слова представителя.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что члены G7 выступают против появления ядерного оружия у Ирана.

Зариф, в свою очередь, отмечал, что Тегеран выступает против пересмотра ядерной сделки.