Макрон и Зариф провели переговоры в Биаррице

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Французский лидер Эммануэль Макрон и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели переговоры на полях саммита G7 в Биаррице.
Макрон и Зариф провели переговоры в Биаррице
  • Reuters

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана.

«Встретился с Эммануэлем Макроном на полях G7 в Биаррице после обстоятельных переговоров с (главой МИД Франции. — RT) Жан-Ивом Ле Дрианом и министром экономики и финансов», — написал он в своём Twitter.

Зариф также отметил важность дальнейших переговоров между странами.

«Предстоящий путь непрост, но стоит попытаться по нему пройти», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на полях G7 начались переговоры Зарифа и Жан-Ива Ле Дриана.

Зариф прилетел в Биарриц 25 августа.

По информации представителя иранского МИД, визит состоялся по приглашению французской стороны для обсуждения ядерной сделки.  

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