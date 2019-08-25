Макрон и Зариф провели переговоры в Биаррице
- Reuters
Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана.
«Встретился с Эммануэлем Макроном на полях G7 в Биаррице после обстоятельных переговоров с (главой МИД Франции. — RT) Жан-Ивом Ле Дрианом и министром экономики и финансов», — написал он в своём Twitter.
Зариф также отметил важность дальнейших переговоров между странами.
«Предстоящий путь непрост, но стоит попытаться по нему пройти», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что на полях G7 начались переговоры Зарифа и Жан-Ива Ле Дриана.
Зариф прилетел в Биарриц 25 августа.
По информации представителя иранского МИД, визит состоялся по приглашению французской стороны для обсуждения ядерной сделки.