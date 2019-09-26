«Мы говорим Китаю и всем другим странам»: власти США ввели новые санкции за сотрудничество с Ираном

В среду, 25 сентября, в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США были включены пять граждан КНР и шесть китайских компаний. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, эти структуры и их руководители совершали транспортировку иранской нефти в обход американского запрета. Наряду с этим дипломат обвинил Тегеран в укрывании террористов «Аль-Каиды»* и сообщил о намерении отрезать Корпус стражей Исламской революции от сотрудничества с другими странами. Ранее, 20 сентября, США ввели санкции против ЦБ Ирана и Фонда нацразвития республики, обвинив их в «финансировании терроризма».

Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Ирана. Под ограничительные меры попали пять граждан КНР и шесть китайских компаний.

Как следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), рестрикции, в частности, затронули судоходную компанию Cosco Shipping Tanker и China Concord Petroleum, которая работает в нефтедобывающей сфере. Таким образом, замораживаются все их активы под юрисдикцией США, а американским гражданам и юрлицам запрещается любое сотрудничество с ними.

«Мы вводим санкции в отношении определённых китайских организаций за преднамеренную транспортировку нефти из Ирана вопреки санкциям США. Кроме того, и это важно, мы вводим санкции в отношении руководителей этих компаний. Мы говорим Китаю и всем другим странам: знайте, что мы будем вводить рестрикции за каждый случай деятельности, подпадающей под действие санкций», — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Это уже второе санкционное решение американского казначейства в отношении Ирана за последние семь дней. 20 сентября ограничительные меры были введены против Центрального банка Ирана (CBI) и Фонда национального развития Ирана (NDF), поскольку эти структуры, по мнению Вашингтона, участвуют в «финансировании терроризма».

Во время выступления на проходящей на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встрече «Объединение против ядерного Ирана» глава американской дипломатии продолжил развивать тему якобы взаимодействия Тегерана с террористами.

«Они убивали и пытали собственный народ, убивали американцев от Ливана до Ирака, они до сих пор укрывают «Аль-Каиду»*. Иран действовал таким образом на протяжении четырёх десятилетий и, к сожалению, без последствий для себя», — указал Помпео.

К тому же администрация президента США намерена отсечь Корпус стражей Исламской революции Ирана от участия во внешнеэкономической деятельности республики.

«Соединённые Штаты активизируют усилия, направленные на то, чтобы глубже знакомить страны и компании с рисками, которыми сопровождается ведение дел со структурами КСИР. И мы будем наказывать их, если они будут упорствовать и бросать вызов нашим предупреждениям», — добавил госсекретарь США.

Солдаты Корпуса стражей Исламской революции Ирана

© Iranian Presidency / AFP

Напомним, США вводят экономические санкции против Ирана, чтобы принудить его к заключению нового соглашения по ядерной программе. При этом такой договор уже существует — это Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Он был подписан между Ираном с одной стороны и постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) и Германией с другой.

Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не соблюдает свои обязательства и вернул, а впоследствии и усилил санкционное давление на исламскую республику. При этом доказательств «нарушений» американская сторона не предоставила. Более того, МАГАТЭ отмечала, что Тегеран выполняет условия сделки.

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Россия, Китай и европейские страны осудили решение США и призвали Вашингтон вернуться к условиям сделки.

Весной 2019 года, в первую годовщину выхода США из СВПД, Иран в соответствии с условиями договора начал сокращать свои обязательства. На данный момент Тегеран предпринял уже третье сокращение. При этом власти исламской республики отмечают готовность исполнять СВПД, если остальные участники сделки будут верны своим обязательствам.

Так, европейские государства должны поддерживать с Ираном дипломатические и экономические контакты. Для того чтобы США не смогли противодействовать торговым операциям, Франция, Великобритания и Германия создали новый механизм расчётов INSTEX. По нему уже прошли первые контракты, однако, согласно позиции Ирана, европейские государства должны с его помощью приобрести нефть.

США продолжают оказывать давление. 24 сентября помощник Госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что санкции будут вводиться до тех пор, пока Тегеран не пойдёт на переговоры.

«Мы будем усиливать давление, но мы стремимся к тому, чтобы привести Иран за стол переговоров и добиться заключения ядерной сделки, договорённостей по ракетной программе», — сказал он.

Шенкер также подчеркнул, что Вашингтон стремится «изменить враждебное, дестабилизирующее и безрассудное поведение» Тегерана.

Несмотря на то что Иран уже на третьем этапе сокращения своих обязательств, власти подчёркивают, что деятельность в рамках ядерной программы остаётся мирной и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается. Президент страны Хасан Рухани 4 сентября, объявляя об этом шаге, подчеркнул, что у других членов сделки есть 2 месяца, чтобы Тегеран вернулся к СВПД.

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«В любом случае мы даём ещё два месяца странам «4 + 1». Если сможем достичь соглашения, тогда мы, возможно, вернёмся к условиям СВПД», — сказал он.

При этом вероятность двусторонних переговоров с США Рухани отверг. По его словам, беседа может состояться при посредничестве остальных стран СВПД и только если Вашингтон снимет все введённые против Тегерана санкции.

В России призывают США вернуться к СВПД, а европейские страны — следовать взятым на себя обязательствам.

«С учётом происходящего центральным вопросом на нынешнем этапе является сохранение целостности СВПД, придание устойчивости его реализации в агрессивной среде, создаваемой США. В этом направлении всеми оставшимися участниками всеобъемлющих договорённостей, включая Иран, предпринимаются беспрецедентные усилия», — говорится в комментарии МИД от 9 сентября.

Внешнеполитическое ведомство России подчеркнуло, что спасение договора возможно, пока ради его спасения работают другие страны.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.