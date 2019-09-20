Минфин США ввёл санкции против ЦБ Ирана и Фонда нацразвития
- Reuters
«Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло меры против Центрального банка Ирана (CBI) и Фонда национального развития Ирана (NDF)», — заявили в США.
В американском Минфине обвинили CBI и NDF в «финансировании терроризма».
Санкции предусматривают блокировку всего имущества этих организаций в США, а также запрет на любые сделки с американской стороной или на территории Соединённых Штатов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции в отношении Центробанка Ирана.