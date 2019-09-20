Минфин США ввёл санкции против ЦБ Ирана и Фонда нацразвития

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Министерство финансов США объявило о введении ограничительных мер в отношении Центробанка Ирана и Фонда национального развития. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
Минфин США ввёл санкции против ЦБ Ирана и Фонда нацразвития
  • Reuters

«Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло меры против Центрального банка Ирана (CBI) и Фонда национального развития Ирана (NDF)», — заявили в США.

В американском Минфине обвинили CBI и NDF в «финансировании терроризма».

Санкции предусматривают блокировку всего имущества этих организаций в США, а также запрет на любые сделки с американской стороной или на территории Соединённых Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции в отношении Центробанка Ирана.

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