В МИД России назвали небезнадёжной ситуацию с СВПД
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В министерстве подчеркнули, что Иран объявил об очередном этапе приостановки выполнения добровольных обязательств после того, как Соединённые Штаты «нанесли серию немотивированных и незаконных санкционных ударов по Тегерану».
Также в ведомстве отметили, что Вашингтон давно отказался соблюдать условия СВПД и начал чинить препятствия другим странам в выполнении ядерной сделки.
При этом инициатива президента Франции Эммануэля Макрона работает в пользу придания устойчивости договорённостям по Ирану, считают в министерстве.
«По мнению российской стороны, до тех пор, пока продолжается коллективная работа по спасению СВПД, положение небезнадёжно», — заявили в МИД.
В сообщении говорится, что для реализации СВПД необходимо, чтобы его положения выполнялись всеми вовлечёнными сторонами.
Ранее глава МАГАТЭ Корнел Феруцэ прибыл в Тегеран для переговоров по ядерной программе.