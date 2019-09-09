В МИД России назвали небезнадёжной ситуацию с СВПД

Министерство иностранных дел России заявило, что ситуация с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе является небезнадёжной, пока продолжается коллективная работа по сохранению документа.

В министерстве подчеркнули, что Иран объявил об очередном этапе приостановки выполнения добровольных обязательств после того, как Соединённые Штаты «нанесли серию немотивированных и незаконных санкционных ударов по Тегерану».

Также в ведомстве отметили, что Вашингтон давно отказался соблюдать условия СВПД и начал чинить препятствия другим странам в выполнении ядерной сделки.

При этом инициатива президента Франции Эммануэля Макрона работает в пользу придания устойчивости договорённостям по Ирану, считают в министерстве.

«По мнению российской стороны, до тех пор, пока продолжается коллективная работа по спасению СВПД, положение небезнадёжно», — заявили в МИД.

В сообщении говорится, что для реализации СВПД необходимо, чтобы его положения выполнялись всеми вовлечёнными сторонами.

Ранее глава МАГАТЭ Корнел Феруцэ прибыл в Тегеран для переговоров по ядерной программе.