Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран для переговоров по ядерной программе

Исполняющий обязанности главы МАГАТЭ Корнел Феруцэ прибыл в Тегеран для переговоров с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой Организации атомной энергетики страны Али Акбаром Салехи.

Как пишет Press TV, визит Феруцэ связан с недавним объявлением иранскими властями об очередной приостановке некоторых обязательств в рамках ядерной сделки.

В субботу, 7 сентября, Иран заявил, что в стране задействовали 20 центрифуг IR-4 и 20 центрифуг IR-6 для исследований в рамках обогащения урана.

4 сентября Тегеран объявил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД, которое предполагает проведение исследований, выходящих за рамки ядерной сделки.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.