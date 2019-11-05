Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке

Иран в очередной раз сократит выполнение обязательств по ядерной сделке, заявил президент страны Хасан Рухани. По его словам, с 6 ноября Тегеран начнёт использование центрифуг на объекте в Фордо.

«С завтрашнего дня (Иран. — RT) начнёт процесс ввода газа в Фордо», — цитирует Рухани РИА Новости.

Как информирует агентство, соглашение предполагало, что страна проведёт перепрофилирование объекта под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нём.

При этом Рухани подчеркнул, что эта деятельность будет проходить под контролем МАГАТЭ, а все принятые меры являются обратимыми.

В конце октября в Тегеране заявили о готовности к четвёртому шагу по сокращению выполнения обязательств в рамках ядерной сделки. Там подчеркнули, что причиной служит провал усилий европейцев по исполнению своей части соглашения.

4 ноября сообщалось, что страна начала использовать дополнительные 30 центрифуг для обогащения урана, вдвое увеличив их число.

Впервые Иран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения.