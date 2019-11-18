США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране

Короткая ссылка
США приняли решение отменить исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране. Об этом журналистам заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране
  • Reuters

«США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года», — сказал он.

По его словам, решение было принято в ответ на решение Тегерана начать работы по обогащению урана в Фордо.

Ранее Помпео призывал усилить давление на Иран в связи с возобновлением работ на объекте в Фордо.

В начале ноября Иран приступил к обогащению урана в Фордо. В связи с этим главы МИД Германии, Франции и Великобритании выразили чрезвычайную обеспокоенность

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить