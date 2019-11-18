США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране
- Reuters
«США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года», — сказал он.
По его словам, решение было принято в ответ на решение Тегерана начать работы по обогащению урана в Фордо.
Ранее Помпео призывал усилить давление на Иран в связи с возобновлением работ на объекте в Фордо.
В начале ноября Иран приступил к обогащению урана в Фордо. В связи с этим главы МИД Германии, Франции и Великобритании выразили чрезвычайную обеспокоенность.