США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране

США приняли решение отменить исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране. Об этом журналистам заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

«США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года», — сказал он.

По его словам, решение было принято в ответ на решение Тегерана начать работы по обогащению урана в Фордо.

Ранее Помпео призывал усилить давление на Иран в связи с возобновлением работ на объекте в Фордо.

В начале ноября Иран приступил к обогащению урана в Фордо. В связи с этим главы МИД Германии, Франции и Великобритании выразили чрезвычайную обеспокоенность.