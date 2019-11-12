В ФРГ, Франции и Британии обеспокоены обогащением урана в Иране

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Главы МИД Германии, Франции и Великобритании выразили чрезвычайную обеспокоенность заявлениями Ирана об обогащении урана на объекте в Фордо.
В ФРГ, Франции и Британии обеспокоены обогащением урана в Иране
  • Reuters

«Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании, а также высокопоставленный представитель ЕС выражаем чрезвычайную обеспокоенность недавними сообщениями о возобновлении обогащения урана на объекте Фордо в Иране, что было подтверждено отчётом МАГАТЭ от 11 ноября», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Главы МИД отмечают, что такие действия противоречат обязательствам, которые Тегеран взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее Международное агентство по атомной энергии зафиксировало частицы урана на незаявленном объекте в Иране.

9 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о возможном выходе Тегерана из СВПД в ближайшие месяцы в случае, если США не найдут решение по кризису вокруг ядерной сделки.

7 ноября Организация атомной энергии Ирана сообщила о начале обогащения урана на ядерном объекте в Фордо.

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