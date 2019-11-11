МАГАТЭ нашло частицы урана на незаявленном иранском объекте

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало частицы урана на незаявленном объекте в Иране. Об этом сообщает AFP со ссылкой на обновлённый доклад о ядерной программе Тегерана.
МАГАТЭ нашло частицы урана на незаявленном иранском объекте
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«Агентство обнаружило частицы необогащённого урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором не было заявлено МАГАТЭ», — говорится в сообщении в Twitter.

7 ноября сообщалось, что Иран начал обогащение урана на ядерном объекте в Фордо.

6 ноября Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что инспектор МАГАТЭ не был допущен на завод по обогащению урана в Натанзе из-за срабатывания на входе оборудования, показывающего наличие «возможно подозрительных» веществ и материалов.

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