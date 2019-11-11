МАГАТЭ нашло частицы урана на незаявленном иранском объекте

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало частицы урана на незаявленном объекте в Иране. Об этом сообщает AFP со ссылкой на обновлённый доклад о ядерной программе Тегерана.

«Агентство обнаружило частицы необогащённого урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором не было заявлено МАГАТЭ», — говорится в сообщении в Twitter.

#UPDATE While the IAEA itself has not named the site in question, diplomatic sources have previously said the agency has been posing questions to Iran relating to a site where Israel has alleged secret atomic activity in the pasthttps://t.co/dyuYLcIpq7pic.twitter.com/93rLMuu97Q — AFP news agency (@AFP) November 11, 2019

7 ноября сообщалось, что Иран начал обогащение урана на ядерном объекте в Фордо.

6 ноября Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что инспектор МАГАТЭ не был допущен на завод по обогащению урана в Натанзе из-за срабатывания на входе оборудования, показывающего наличие «возможно подозрительных» веществ и материалов.