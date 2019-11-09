США призвали Иран не препятствовать работе инспекторов МАГАТЭ

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Вашингтон полностью поддерживает проводящиеся МАГАТЭ инспекторские проверки в Иране и призывает Тегеран разрешить все имеющиеся у организации вопросы и предоставить специалистам доступ на ядерные объекты, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«МАГАТЭ сообщило, что обнаружило доказательства наличия незадекларированных ядерных материалов в Иране. Иран не дал вызывающих доверие объяснений и должен ответить, откуда взялись эти материалы и где они сейчас», — приводит его заявление пресс-служба Госдепартамента США.

Помпео подчеркнул, что США рассматривают отказ в допуске на ядерный объект сотрудника МАГАТЭ как «возмутительный акт запугивания».

«Призываем Иран незамедлительно разрешить все имеющиеся у МАГАТЭ вопросы и соблюдать иммунитет его сотрудников», — заключил американский госсекретарь.

Ранее Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что инспектор МАГАТЭ не был допущен на завод по обогащению урана в Натанзе из-за срабатывания на входе оборудования, показывающего наличие «возможно подозрительных» веществ и материалов. 

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