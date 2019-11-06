Иран не пустил на завод по обогащению урана инспектора МАГАТЭ

В пресс-службе Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщили, что инспектора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не пустили на завод по обогащению урана в Натанзе.

«На прошлой неделе Иран не пустил одного из инспекторов МАГАТЭ на объект по обогащению урана в Натанзе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что при проверке на входе в объект сработало оборудование, которое показало наличие «возможно подозрительных» веществ и материалов.

ОАЭИ сообщила МАГАТЭ об этой ситуации.

Как уточняется, инспектор покинула Иран, направившись в Вену.

5 ноября Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на объекте в Фордо. Позднее Тегеран приступил к подаче газа в центрифуги на объекте в Фордо.