Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо
- Reuters
Как сообщает Tasnim, это означает начало четвёртого этапа по сокращению Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.
Процесс начался в присутствии специалистов МАГАТЭ.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий начнётся в среду, 6 ноября.
По его словам, Тегеран под контролем МАГАТЭ начнёт использовать центрифуги на объекте в Фордо.
5 ноября Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на объекте в Фордо.
Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.