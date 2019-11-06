Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо

Иран приступил к подаче газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо вблизи города Кум.

Как сообщает Tasnim, это означает начало четвёртого этапа по сокращению Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.

Процесс начался в присутствии специалистов МАГАТЭ.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий начнётся в среду, 6 ноября.

По его словам, Тегеран под контролем МАГАТЭ начнёт использовать центрифуги на объекте в Фордо.

5 ноября Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на объекте в Фордо.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.