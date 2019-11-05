Иран 6 ноября начнёт обогащать уран до 5% на объекте в Фордо

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.

«Начиная с завтрашнего дня на объекте в Фордо мы будем обогащать уран до 5%», — приводит ISNA его слова.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что четвёртая фаза по сокращению Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий начнётся в среду, 6 ноября.

По его словам, Тегеран под контролем МАГАТЭ начнёт использование центрифуг на объекте в Фордо.

5 ноября Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на объекте в Фордо, недалеко от города Кум.