Иран 6 ноября начнёт обогащать уран до 5% на объекте в Фордо

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Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
Иран 6 ноября начнёт обогащать уран до 5% на объекте в Фордо
  • Reuters

«Начиная с завтрашнего дня на объекте в Фордо мы будем обогащать уран до 5%», — приводит ISNA его слова.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что четвёртая фаза по сокращению Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий начнётся в среду, 6 ноября.

По его словам, Тегеран под контролем МАГАТЭ начнёт использование центрифуг на объекте в Фордо.

5 ноября Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на объекте в Фордо, недалеко от города Кум.

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