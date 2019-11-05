Иран предупредил МАГАТЭ о начале деятельности на объекте в Фордо

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Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на объекте в Фордо, недалеко от города Кум.
Иран предупредил МАГАТЭ о начале деятельности на объекте в Фордо
  • © Global Look Press

Об этом заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

«После заявления и распоряжения президента Ирана (Хасана Рухани. — RT) в МАГАТЭ было передано письмо о начале наполнения газом (центрифуг. — RT) на объекте в Фордо», — приводит его слова агентство ISNA.

Ранее Рухани заявил, что четвёртая фаза по сокращению Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий начнётся в среду, 6 ноября.

По его словам, Тегеран под контролем МАГАТЭ начнёт использование центрифуг на объекте в Фордо.

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