Маас прокомментировал решение Ирана начать обогащение урана в Фордо

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал неприемлемым решение Ирана начать обогащать уран на объекте в Фордо.
Маас прокомментировал решение Ирана начать обогащение урана в Фордо
  • РИА Новости

«Неприемлемо, что Иран начнёт сегодня накачивать газом 1044 центрифуг на объекте в Фордо», — цитирует РИА Новости Мааса.

Он заявил, что это решение «не соответствует обязательствам Ирана по ядерному соглашению». По словам министра, Иран «таким образом ставит на кон соглашение».

5 ноября Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на ядерном объекте в Фордо. Позднее он приступил к подаче газа в центрифуги на объекте в Фордо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить