Маас прокомментировал решение Ирана начать обогащение урана в Фордо

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал неприемлемым решение Ирана начать обогащать уран на объекте в Фордо.

«Неприемлемо, что Иран начнёт сегодня накачивать газом 1044 центрифуг на объекте в Фордо», — цитирует РИА Новости Мааса.

Он заявил, что это решение «не соответствует обязательствам Ирана по ядерному соглашению». По словам министра, Иран «таким образом ставит на кон соглашение».

5 ноября Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на ядерном объекте в Фордо. Позднее он приступил к подаче газа в центрифуги на объекте в Фордо.