Маас прокомментировал решение Ирана начать обогащение урана в Фордо
- РИА Новости
«Неприемлемо, что Иран начнёт сегодня накачивать газом 1044 центрифуг на объекте в Фордо», — цитирует РИА Новости Мааса.
Он заявил, что это решение «не соответствует обязательствам Ирана по ядерному соглашению». По словам министра, Иран «таким образом ставит на кон соглашение».
5 ноября Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на ядерном объекте в Фордо. Позднее он приступил к подаче газа в центрифуги на объекте в Фордо.