В МИД Ирана допустили выход страны из СВПД

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о возможном выходе Тегерана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие месяцы в случае, если Соединённые Штаты не найдут решение по кризису вокруг ядерной сделки.

«Я думаю, что у нас ещё есть около года до (президентских. — RT) выборов в США. Но если они не найдут решение по СВПД и по кризису, в котором мы находимся, в ближайшие месяцы, я думаю, мы придём к выходу из СВПД», — приводит ТАСС слова Аракчи.

Ранее посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад допустил выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки.

В сентябре Иран обвинил Францию, Германию и Великобританию в невыполнении своих обязательств по соблюдению СВПД без одобрения США.

6 ноября началась четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках СВПД.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех членов иранской ядерной сделки полностью выполнять её положения, назвав СВПД «огромным достижением в сфере нераспространения ядерного оружия».

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН оценил решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе.