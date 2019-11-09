В МИД Ирана допустили выход страны из СВПД

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о возможном выходе Тегерана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие месяцы в случае, если Соединённые Штаты не найдут решение по кризису вокруг ядерной сделки.
В МИД Ирана допустили выход страны из СВПД
  • РИА Новости

«Я думаю, что у нас ещё есть около года до (президентских. — RT) выборов в США. Но если они не найдут решение по СВПД и по кризису, в котором мы находимся, в ближайшие месяцы, я думаю, мы придём к выходу из СВПД», — приводит ТАСС слова Аракчи.

Ранее посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад допустил выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки.

В сентябре Иран обвинил Францию, Германию и Великобританию в невыполнении своих обязательств по соблюдению СВПД без одобрения США.

6 ноября началась четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках СВПД.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех членов иранской ядерной сделки полностью выполнять её положения, назвав СВПД «огромным достижением в сфере нераспространения ядерного оружия». 

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН оценил решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить