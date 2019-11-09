Посол Ирана допустил выход страны из ДНЯО

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Посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад допустил выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки.
Посол Ирана допустил выход страны из ДНЯО
  • Reuters

«После завершения шагов по сокращению обязательств, предусмотренных ядерной сделкой, мы можем выйти из ДНЯО, поскольку этого требуют некоторые силы внутри Ирана», — приводит ТАСС слова посла.

Ранее стало известно, что Первый комитет ГА ООН почти единогласно поддержал предложенный Россией и ещё девятью странами проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, одобрение резолюции — важный вклад «в создание условий для успешного проведения обзорной конференции по выполнению ДНЯО».

В мае заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предостерегает Тегеран от возможного выхода ближневосточного государства из ДНЯО.

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