Россия вносит на ГА ООН проект резолюции по контролю над вооружениями

Россия на сессии Генеральной ассамблеи ООН вносит проект резолюции по укреплению контроля над вооружениями, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«На текущей сессии Генассамблеи мы вносим проект резолюции «Укрепление и развитие системы договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». Приглашаю всех к конструктивным переговорам», — сказал Лавров с трибуны ГА ООН.

По его словам, одобрение резолюции стало бы важным вкладом в создание условий для успешного проведения обзорной конференции по выполнению ДНЯО.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 19 сентября направил нескольким государствам послание, в котором предложил ввести мораторий на размещение в Европе РСМД.

Послание прокомментировали в Германии, Франции, ЕС и Турции.

При этом в НАТО заявили, что такое предложение «нереально» из-за российской ракеты 9М729.

Как подчёркивали в Кремле, послание Путина по РСМД направлено на то, чтобы не допустить усиления напряжённости.