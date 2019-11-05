Первый комитет ГА ООН одобрил три российских проекта резолюций

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Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций о неразмещении вооружения в космосе и мерах доверия.
Первый комитет ГА ООН одобрил три российских проекта резолюций
  • © Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрея Белоусова. 

«Приняли три наших документа. Первый — о неразмещении первыми оружия в космосе», — заявил Белоусов.

По его словам, второй документ касается дальнейших практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, а третий посвящён мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве.

Ранее Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.

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