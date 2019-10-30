Россия озабочена количеством спутников США в космосе

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Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.

«В то же время у нас серьёзные озабоченности в связи с американской группировкой спутников», — цитирует РИА Новости Белоусова.

Он отметил, что группировка спутников США «насчитывает более тысячи единиц, то есть, по своему количеству сравнима с космической группировкой спутников всех остальных государств»

При этом, по его словам, предназначение этих спутников неизвестно, «так как все они почему-то зарегистрированы как метеорологические или телекоммуникационные».

Он также рассказал, что «ещё в 60-70 года прошлого века США осуществляли ряд программ по созданию «спутников-убийц», и подчеркнул, что «об этом важно помнить в условиях, когда со стороны США и их союзников то и дело раздаются заявления о том, что спутники могут применяться в качестве оружия».

В августе американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.

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