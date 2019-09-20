Лавров: США приступили к реализации планов размещения оружия в космосе
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«Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность», — заявил Лавров.
В конце августа американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.
Позднее председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США, генерал Джозеф Данфорд заявил, что «противниками» Вашингтона в космосе являются Россия, Китай, КНДР и Иран.