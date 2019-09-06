В США назвали «противников» страны в космосе

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Председатель Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд в ходе выступления в американском неправительственном Совете по международным отношениям заявил, что «противниками» Вашингтона в космосе являются Россия, Китай, КНДР и Иран.

«В 1990-е годы, когда мы развёртывали значительное количество сил в космосе, мы исходили из того, чтобы у нас не будет соперников в космосе», — цитирует ТАСС Данфорда.

По его словам, в настоящее время «космос — это зона соперничества».

«В числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран. Все они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему», — заявил Данфорд.

Ранее заместитель главы Космического командования ВВС США генерал-майор Джон Шо заявил, что американская разведка должна нарастить сбор данных о планах стран-противников в космосе.

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