В США призвали нарастить сбор данных о планах других стран в космосе

Заместитель главы Космического командования ВВС США генерал-майор Джон Шо заявил, что американская разведка должна нарастить сбор данных о планах стран-противников в космосе.

«Когда мы думаем о космосе и разведке, то это о сборе данных из космоса. Мы всё больше должны сейчас задумываться о разведке для космоса», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, важность космоса с точки зрения современного ведения боевых действий настолько высока, что противники обязательно будут предпринимать различные шаги на орбите Земли.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.