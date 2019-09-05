В США призвали нарастить сбор данных о планах других стран в космосе
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«Когда мы думаем о космосе и разведке, то это о сборе данных из космоса. Мы всё больше должны сейчас задумываться о разведке для космоса», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, важность космоса с точки зрения современного ведения боевых действий настолько высока, что противники обязательно будут предпринимать различные шаги на орбите Земли.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.