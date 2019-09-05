В США призвали нарастить сбор данных о планах других стран в космосе

Короткая ссылка
Заместитель главы Космического командования ВВС США генерал-майор Джон Шо заявил, что американская разведка должна нарастить сбор данных о планах стран-противников в космосе.
В США призвали нарастить сбор данных о планах других стран в космосе
  • © Роскосмос/Олег Артемьев

«Когда мы думаем о космосе и разведке, то это о сборе данных из космоса. Мы всё больше должны сейчас задумываться о разведке для космоса», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, важность космоса с точки зрения современного ведения боевых действий настолько высока, что противники обязательно будут предпринимать различные шаги на орбите Земли.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить