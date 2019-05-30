В МИД России предостерегли Иран от выхода из ДНЯО

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости заявил, что Москва предостерегает Тегеран от возможного выхода ближневосточного государства из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В МИД России предостерегли Иран от выхода из ДНЯО
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Мы предостерегаем Иран от реализации намерения, обозначенного на очень высоком уровне, выйти из ДНЯО, к примеру, если темы антииранских санкций вновь актуализируются в СБ ООН», — уточнил дипломат.

Ранее в Иране приняли решение прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН оценил ситуацию. 

24 мая президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о намерении отправить около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне обострения отношений с ИРИ.

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