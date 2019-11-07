Первый комитет ГА ООН принял российскую резолюцию
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что 174 страны высказались в поддержку проекта, против не проголосовал никто.
Уточняется, что Украина, Грузия, Палау, Колумбия и Судан воздержались.
Также сообщается, что документ предлагает «серьёзно рассмотреть негативные последствия, которые влечёт подрыв договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».
5 ноября первый комитет ГА ООН одобрил три российских проекта резолюций о неразмещении вооружения в космосе и мерах доверия.