Первый комитет ГА ООН принял российскую резолюцию

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Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН почти единогласно поддержал предложенный Россией и ещё девятью странами проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 174 страны высказались в поддержку проекта, против не проголосовал никто.

Уточняется, что Украина, Грузия, Палау, Колумбия и Судан воздержались.

Также сообщается, что документ предлагает «серьёзно рассмотреть негативные последствия, которые влечёт подрыв договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».

5 ноября первый комитет ГА ООН одобрил три российских проекта резолюций о неразмещении вооружения в космосе и мерах доверия.

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