В ООН призвали прекратить расследование против дипломата Краснощёкова

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В ООН призвали немедленно прекратить уголовное расследование в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего 28 мая при нападении косовской полиции, и провести расследование в отношении нападавших, передаёт Интерфакс.

«Все продолжающиеся уголовные дела против двух сотрудников МООНК (миссии ООН в Косове. — RT) должны таким образом прекращены немедленно», — спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН в Косово Захир Танин.

Он также заявил, что «власти Косова должны провести расследование в отношении тех косовских полицейских, которые участвовали в этих инцидентах, а соответствующие институты Косова должны предпринять шаги для обеспечения неповторения таких инцидентов».

В конце мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как сообщили в Сербии, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что полиция Косова действовала из провокационных побуждений из-за выборов, где победили сербские представители.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не позволит «спустить на тормозах» преступление, совершённое в отношении российского сотрудника ООН, пострадавшего 28 мая в результате действий косовских силовиков.

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