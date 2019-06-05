МИД России не даст «спустить на тормозах» ЧП с россиянином в Косове

Россия не позволит «спустить на тормозах» преступление, совершённое в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, который пострадал при действиях силовиков в Косове.

«Незаконное задержание косовскими так называемыми полицейскими... является экстраординарным событием, на которое, как мне кажется, должны были отреагировать все западные структуры, как государственные, так и негосударственные», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что состояние россиянина удовлетворительное. Захарова уточнила, что Краснощёков получил повреждения лицевых костей в результате ударов прикладами и о борт автомобиля.

«Мы будем настаивать на наказании виновных в задержании и избиении сотрудника ООН, российского гражданина. Я вас могу заверить, что спустить на тормозах это преступление мы не позволим», — сказала Захарова.

28 мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. В ходе задержаний сотрудник ООН Михаил Краснощёков получил травмы от действий силовиков.

Посол России в Сербии Александр Чепурин призвал ООН принять все необходимые меры для расследования инцидента.