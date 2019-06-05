МИД России не даст «спустить на тормозах» ЧП с россиянином в Косове

Короткая ссылка
Россия не позволит «спустить на тормозах» преступление, совершённое в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, который пострадал при действиях силовиков в Косове.
МИД России не даст «спустить на тормозах» ЧП с россиянином в Косове
  • ©mod.gov.rs

«Незаконное задержание косовскими так называемыми полицейскими... является экстраординарным событием, на которое, как мне кажется, должны были отреагировать все западные структуры, как государственные, так и негосударственные», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что состояние россиянина удовлетворительное. Захарова уточнила, что Краснощёков получил повреждения лицевых костей в результате ударов прикладами и о борт автомобиля.

«Мы будем настаивать на наказании виновных в задержании и избиении сотрудника ООН, российского гражданина. Я вас могу заверить, что спустить на тормозах это преступление мы не позволим», — сказала Захарова.

28 мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. В ходе задержаний сотрудник ООН Михаил Краснощёков получил травмы от действий силовиков.

Посол России в Сербии Александр Чепурин призвал ООН принять все необходимые меры для расследования инцидента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить