Посол России в Сербии призвал ООН расследовать ЧП с россиянином в Косове
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С подобной просьбой дипломат обратился к главе миссии Захиру Танину.
«Рассчитываем на то, что ООН примет все меры по расследованию бандитского нападения на сотрудника МООНК Михаила Краснощёкова», — написал он в своём Twitter после встречи с главой МООНК.
При этом Чепурин назвал урегулирование данного вопроса принципиальным и подчеркнул, что преступники не должны остаться безнаказанными.
Ранее в Минобороны Сербии сообщили, что сотрудник ООН Михаил Краснощёков, пострадавший от действий силовиков в Косове, идёт на поправку в одной из больниц Белграда.