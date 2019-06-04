Посол России в Сербии призвал ООН расследовать ЧП с россиянином в Косове

Посол России в Сербии Александр Чепурин призвал ООН принять все необходимые меры для расследования инцидента с сотрудником миссии МООНК (УНМИК) в Косове Михаилом Краснощёковым.

С подобной просьбой дипломат обратился к главе миссии Захиру Танину.

«Рассчитываем на то, что ООН примет все меры по расследованию бандитского нападения на сотрудника МООНК Михаила Краснощёкова», — написал он в своём Twitter после встречи с главой МООНК.

При этом Чепурин назвал урегулирование данного вопроса принципиальным и подчеркнул, что преступники не должны остаться безнаказанными.

Ранее в Минобороны Сербии сообщили, что сотрудник ООН Михаил Краснощёков, пострадавший от действий силовиков в Косове, идёт на поправку в одной из больниц Белграда.