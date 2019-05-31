Чижов: ЕС пассивно относится к происходящему в Косове

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с российским дипломатом — сотрудником ООН Михаилом Краснощёковым, получившим травмы в ходе операции, проведённой сотрудниками спецназа непризнанного Косова.
Чижов: ЕС пассивно относится к происходящему в Косове
  • РИА Новости

«Мы наблюдаем пассивное отношение Евросоюза к происходящему в Косове. Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона, которая там находится, не только не препятствовала, но фактически соучаствовала в операции спецназа косовской полиции», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Чижов, ряд международных соглашений запрещает пребывание полицейских, вооружённых длинноствольным оружием, в населённых сербами северных регионах Косова, где произошло ЧП с россиянином.

Ранее власти Косова объявили Краснощёкова, избитого в ходе операции спецслужб непризнанной республики, персоной нон грата

Подробнее о сложившейся ситуации — в материале RT.

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