Чижов: ЕС пассивно относится к происходящему в Косове

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с российским дипломатом — сотрудником ООН Михаилом Краснощёковым, получившим травмы в ходе операции, проведённой сотрудниками спецназа непризнанного Косова.

«Мы наблюдаем пассивное отношение Евросоюза к происходящему в Косове. Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона, которая там находится, не только не препятствовала, но фактически соучаствовала в операции спецназа косовской полиции», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Чижов, ряд международных соглашений запрещает пребывание полицейских, вооружённых длинноствольным оружием, в населённых сербами северных регионах Косова, где произошло ЧП с россиянином.

Ранее власти Косова объявили Краснощёкова, избитого в ходе операции спецслужб непризнанной республики, персоной нон грата.

Подробнее о сложившейся ситуации — в материале RT.