Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата
- ©kim.gov.rs
«Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косова, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», — цитирует политика Радио и телевидение Косова.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич посетил россиянина в больнице.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым. Глава МИД подчеркнул, что оно не может быть оправдано.