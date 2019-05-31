Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата. Об этом сообщил премьер непризнанной республики Рамуш Харадинай.

«Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косова, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», — цитирует политика Радио и телевидение Косова.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич посетил россиянина в больнице.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым. Глава МИД подчеркнул, что оно не может быть оправдано.