Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
- Reuters
Как передаёт ТАСС, глава государства приехал в госпиталь вместе с российским послом Александром Чепуриным.
«Желаю вам скорейшего выздоровления», — сказал Вучич.
Ранее сообщалось, что россиянина, раненного в ходе полицейской спецоперации в Косове, доставили в одно из медицинских учреждений Белграда.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым. Глава МИД подчеркнул, что оно не может быть оправдано.