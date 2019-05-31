Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата

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Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, глава государства приехал в госпиталь вместе с российским послом Александром Чепуриным.

«Желаю вам скорейшего выздоровления», — сказал Вучич.

Ранее сообщалось, что россиянина, раненного в ходе полицейской спецоперации в Косове, доставили в одно из медицинских учреждений Белграда.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым. Глава МИД подчеркнул, что оно не может быть оправдано.

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